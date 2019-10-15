اونلاين | KORA STAR| مشاهدة مباراة السعودية وفلسطين بث مباشر Suadi LIVE كورة جول رابط ماتش السعودشاهد بث مباشر كول كورة COOL KORA

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر KORA STAR| مشاهدة مباراة السعودية وفلسطين بث مباشر Suadi LIVE كورة جول رابط ماتش السعودشاهد بث مباشر كول كورة COOL KORA والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شاهد بث مباشر كول كورة COOL KORA لمباريات تصفيات آسيا، حيث يستضيف منتخب فلسطين نظيره منتخب السعودية في مواجهة مثيرة علي ملعب "فيصل الحسيني" في رام الله بالضفة الغربية، ضمن الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 بقطر، وكأس أمم آسيا 2023 بالصين، شاهد بث مباشر للقاء السعودية على YALLA SHOOT PLUS.

موعد مباراة فلسطين ضد السعودية YALLA LIVE اليوم الثلاثاء:

تابع لايف كورة توداي KORA2DAY (السعودية × فلسطين)، حيث تنطلق المواجهة المرتقبة بين المنتخبين السعودي والفلسطيني ضمن الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية اليوم الثلاثاء الموافق 15 – 10 – 2019، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مدينة القاهرة، والرابعة بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والرابعة بتوقيت فلسطين، وتقام المباراة في مدينة "رام الله" للمرة الأولي بين فلسطين والسعودية، بعدما رفض الأخير خوض المباراة في فلسطين 2015.

التشكيلة المتوقعة لمباراة فلسطين ضد السعودية KORA4HD اليوم:

Advertisements

شاهد بث مباشر KORA ONLINE لمباراة فلسطين والسعودية في التصفيات الآسيوية المزودجة، حيث يتوقع أن يبدأ الأخضر السعودي المباراة بتشكيلة مكونة من: محمد العويس - محمد البريك - زياد الصحفي - عبد الله مادو - ياسر الشهراني - عبد الإله المالكي - عبد الله عطيف - يحيى الشهري - عبد الفتاح عسيري عبد الله الحمدان - هتان باهبري

بث مباشر KORA4LIVE لمباراة السعودية وفلسطين، حيث يتوقع أن يبدأ منتخب "الفدائي" مباراته ضد الأخضر بتشكيل مكون من : رامي حمادة - عبداللطيف البهداروي- محمد يامن - مصعب البطاط - عبدالله جابر - نظمي البدوي - وعدي الخروب- إسلام البطران - محمود وردة - تامر صيام - محمود وادي.

القنوات الناقلة لمباراة فلسطين ضد السعودية KORA STAR:

يمكنكم متابعة بث حي ومباشر لمباراة السعودية ضد فلسطين اليوم الثلاثاء 15 – 10 – 2019، عبر قناتي KSA SPORTS HD 1، بصوت المعلق عبدالله الحربي، والكأس HD 1، الجولة الرابعة بالتصفيات الآسيوية، كما تستطيعون متابعة بث مباشر KORA4GOAL للمباراة المرتقبة بين (saudi arabia vs Palestine)، من خلال روابط البث المباشر المتوفرة عبر موقعنا الخليج 365 الرياضي.. شاهد المباراة من رابط الأسطورة LIV7HD.