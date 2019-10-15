اونلاين | YALLA SHOOT مشاهدة مباراة السعودية وفلسطين بث مباشر كورة لايف رابط السعودية II7SRY جول NOW

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تتجه أنظار عشاق الكرة نحو ملعب فيصل الحسيني؛ لمتابعة مباراة منتخب السعودية وفلسطين، اليوم الثلاثاء الموافق 15 أكتوبر 2019، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر ونهائيات كأس آسيا بالصين 2023.

ونقدم لكم في موقع الخليج 365 الرياضي، تغطية شاملة لكل أحداث مباراة السعودية وفلسطين يلا شورت الجديد، ويدخل المنتخب السعودي اللقاء بمعنويات مرتفعة؛ بعدما حقق فوزا ثمينا على منتخب سنغافورة؛ بثلاثية أهداف دون رد في ضمن منافسات الجولة الجولة الثانية، ليحتل صدارة المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف عن المنتخب السنغافوري.

فيما تلقى منتخب فلسطين هزيمة أمام منتخب سنغافوره، بهدفين مقابل هدف، في الجولة الثانية، في حين انتصر على على منتخب أوزبكستان بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022، ليحتل بذلك المركز الرابع برصيد 3 نقاط، وبفارق الأهداف عن المنتخب الأوزبكستاني صاحب المركز الثالث.

مشاهدة مباراة السعودية وفلسطين

يلا شوت بث مباشر منتخب مصر كورة انلاين، السعودية وفلسطين بث مباشر يوتيوب، كورة لايف بث مباشر مباراة منتخب السعودية، ويتواجد المنتخب السعودي والمنتخب الفلسطيني في المجموعة الرابعة رفقة كلً من المنتخب اليمني الذي يتواجد في المركز الخامس برصيد نقطتان، ومنتخب سنغافوره في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، فيما يتواجد منتخب أوزباكستان في المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط.

موعد مباراة السعودية وفلسطين:-

من المقرر أن تقام المباراة، اليوم الثلاثاء، على ملعب فيصل الحسيني، في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، والرابعة بتوقيت السعودية، والساعة الخامسة بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الثانية بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية وفلسطين:-

وتذاع مباراة السعودية وفلسطين، اليوم الثلاثاء، حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة ksa sport 1 hd، التابعة لشبكة قنوات السعودية الرياضية؛ المالكة لحقوق بث المباريات.

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البث المباشر لمباراة الهلال والاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين:-

وتنقل المباراة عبر موقع BEIN CONNECT على شبكة الإنترنت، مساء اليوم الثلاثاء، ويمكنكم مشاهدة مباراة السعودية وفلسطين على الهواء مباشرة عبر YALLAHO SHOOT بث مباشر بدون تقطيع، كما ستنقل المباراه عبر KORA LIVE KORA STAR كول كورة وMATCH KSA، كما يمكنكم مشاهدة مباراة السعودية وفلسطين ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر ونهائيات كأس آسيا بالصين 2023، عبر متابعة لايف يوتيوب ماتش السعودية وفلسطين، كما يقدم موقع الخليج 365 الرياضي مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة السعودية وفلسطين ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر ونهائيات كأس آسيا بالصين 2023.

الغيابات والتشكيل المتوقع لمنتخب السعودية في مواجهة فلسطين:-

لن يفتقد المنتخب السعودي لأى من عناصره أمام فلسطين، بل شهدت القائمة عودة كلٌا من محمد البريك، سلمان الفرج، عبد الله عطيف بعد تعافيهم من الإصابة.

ومن المتوقع أن يدفع هيرفي رينارد مدرب منتخب السعودية بمحمد العويس غي حراسة المرمى، وأمامه محمد البريك، وزياد الصحفي، وعبد الله مادو، وياسر الشهراني.

حراسة المرمى: محمد العويس

خط الدفاع: محمد البريك - زياد الصحفي - عبد الله مادو - ياسر الشهراني

خط الوسط: عبد الإله المالكي - عبد الله عطيف - يحيى الشهري

هخط الهجوم: عبد الفتاح عسيري عبد الله الحمدان - هتان باهبري