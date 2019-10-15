اونلاين | LIVE PLUS| مشاهدة مباراة السعودية وفلسطين بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط السعودية II7SRY جول NOW

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر LIVE PLUS| مشاهدة مباراة السعودية وفلسطين بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط السعودية II7SRY جول NOW والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كورة ستار شاهد البث المباشر لمباراة منتخب السعودية ضد منتخب فلسطين في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر KOORA ONLINE وأيضا نهائيات كأس آسيا في الصين 2023.

يلا شوت بلس وسوف تقام المباراة بين منتخب السعودية ومنتخب فلسطين على استاد فيصل الحسيني في رام الله في الساعة الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة، YALA SHOOOT PLUS بينما ستقام في الساعة الثالثة عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الرابعة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية KOORA STAR.

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جول كورة ويحتل منتخب السعودية صدارة تلك المجموعة برصيد 4 نقاط بعد فوزه على منتخب سنغافورة بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة وتعادله مع المنتخب اليمني، YALA KOORA ويحل منتخب سنغافورة في المركز الثاني بفارق الأهداف فقط عز المنتخب السعودي GOAL KOORA.

كورة أونلاين وعلى الجانب الآخر يحل منتخب فلسطين في المركز الرابع برصيد 3 نقاط بعد فوزه الأول الرائع على منتخب أوزبكستان بنتيجة هدفين مقابل لا شيء، COOL KOORA ولكنه تعرض لهزيمة في المباراة الثانية على يد منتخب سنغافورة بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد KOORA LIVE.

يلا كورة وشهدت القائمة التي اختارها هيرفي رينارد مدرب منتخب السعودية الجديد عودة الثلاثي محمد البريك وسلمان الفرج وعبدالله عطيف من أجل المشاركة مع الفريق YALA SHOOOT PLUS.