اونلاين | KORA STAR مشاهدة مباراة السعودية وفلسطين بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط السعودية II7SRY جول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر KORA STAR مشاهدة مباراة السعودية وفلسطين بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط السعودية II7SRY جول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" ممشاهدة مباراة السعودية ضد فلسطين yalla shoot liveيتطلع المنتخب السعودي، للفوز بمواجهة نظيره الفلسطيني مساء اليوم الثلاثاء 15 أكتوبر الجاري kora liveوذلك في إطار منافسات الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023 youtube live.

وتيدأ مباراة السعودية امام فلسطين في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، والرابعة بتوقيت مكة المكرمة kora on lineوستكون منقولة مباشرة على الهواء عبر القناة الرياضية السعودية yalla shoot

يدخل منتخب السعودية المباراة على أمل أن يحصد النقاط الثلاثة ويعود إلى المملكة بانتصار هام على حساب فلسطين الذي يسعي هو الآخر بالفوز بالمباراة مستغلاً أنها على أرضه ووسط جماهيره kora star

وطالب هيرفي رينارد عبر "تويتر" جماهير المملكة بمساندة الأخضر في المباريات بالتصفيات، أمام فلسطين والمنتخابات الأخري، مشدداً على ضرورة مضاعفة الجهد وزيادة العمل من أجل تحقيق الهدف المتمثل في بلوغ نهائيات كأس العالم 2022 yalla 7asry.

يحتضن ملعب فيصل الحسيني مباراة فلسطين والسعودية kora star عصر يوم الثلاثاء القادم في تمام الساعة الثالثة بتوقيت مدينة القاهرة والرابعة بتوقيت مكة المكرمة والخامسة بتوقيت أبو ظبي.

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فيما كان قد تعادل منتخب السعودية أمام اليمن بنتيجة 2-2 وفاز منذ أيام علي سنغافورة وانتهت بفوز بنتيجة 3-0 kora youtube.

بينما لعب منتخب فلسطين هو الآخر مباراتين فاز على أوزبكستان بنتيجة 2-0 ، بينما سقط أمام سنغافورة بهدفين مقابل هدف.

حقق المنتخب السعودي انتصارا رائعاً على منتخب سنغافورة بثلاثية نظيفة في الجولة السابقة kora live، ليتصدر المجموعة الرابعة على الرغم من تعادله في الجولة الأولى أمام المنتخب اليمني، ولكنه يحتل الصدارة برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف فقط عن المنتخب السنغافوري yalla shoot kora ، وبالطبع يحتاج للفوز في المباراة القادمة ليستمر في الصدارة خاصة وأن جميع المنتخبات قريبة من بعضها البعض في عدد النقاط، وهو ما يعني أن أي تهاون ولو في نقطة واحدة من شأنها أن تُغير متصدر المجموعة في الجولة القادمة kora on line.

وتضم قائمة منتخب السعودية 24 لاعبًا على النحو التالي kora star

محمد العويس، وفواز القرني، وأمين بخاري، وعلي آل بليهي، وعبدالله مادو، وزياد الصحفي، وعلي لاجامي، وحسان تمبكتي، ومحمد البريك، وسعود عبدالحميد، وعبدالله الشامخ، وياسر الشهراني، وسلمان الفرج، وعبدالله عطيف، وعبدالعزيز البيشي، وعبدالرحمن الدوسري، وعبدالإله المالكي، وعبدالله الخيبري، ويحيى الشهري، وعبدالفتاح عسيري، وهتان باهبري، وفراس البريكان، وهارون كمارا، وعبدالله الحمدان.