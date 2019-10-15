رياضة | مفاجأة.. سر تعثر مفاوضات الأهلي مع جروس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. سر تعثر مفاوضات الأهلي مع جروس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء عن الأسباب التي أدت إلى تعثر المفاوضات بين إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي السعودي للحصول على خدمات السويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق لفريق نادي الزمالك .

وكانت إدارة النادي الأهلي قد حاولت الحصول على خدمات العجوز السويسري خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية برئاسة أحمد الصائغ من أجل قيادة الفريق خلال الأستحقاقات المقبلة على مستوى بطولة دوري كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم وبطولة دوري أبطال آسيا .

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ومنذ رحيل المدير الفني السابق للفريق الكرواتي برانكو إيفانوفيتش تبحث الإدارة عن تعويضه بمدير فني أجنبي من أجل تحقيق طموحات الجماهير والحصول على الألقاب الغائبة عن خزائن النادي خلال السنوات القليلة الماضية حيث أكد وكيل أعمال جروس أن المدرب السويسري لن يخوض أي مفاوضات مرة أخرى لقيادة الفريق .

وأكمل حبشي تصريحاته أن السبب الرئيسي وراء تعثر المفاوضات يرجع إلى عدم قدرة الإدارة على الرضوخ وتنفيذ الطلبات التي كان يرغب في الحصول عليها قبل توقيع العقود الجديدة وشعوره بأن المفاوضات هذه المرة غير جدية عكس المرات الماضية .

يذكر أن بداية المفاوضات بين جروس وإدارة النادي الأهلي السعودي كانت في الإمارات العربية المتحدة من أجل الحصول على خدماته حيث تم الإتفاق على مبلغ مالي معين يصل إلى مليون ونصف المليون دولار أمريكي ليعود بعدها ويطلب 2.5 مليون لترفض الإدارة طلبه ويتم إنهاء المفاوضات .