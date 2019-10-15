رياضة | عاجل..عودة نجم ليفربول للتدريبات عقب التعافي من الإصابة (صورة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل..عودة نجم ليفربول للتدريبات عقب التعافي من الإصابة (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى نادي ليفربول الإنجليزي وجماهير الفريق اليوم الثلاثاء 15 أكتوبر نبأ سار بشأن نجم الفريق وتعافيه من الإصابة بشكل نهائي رسميا.

وشهدت تدريبات نادي ليفربول الجماعية اليوم عودة البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى الفريق مرة أخرى عقب غيابه لفترة طويله بسبب الإصابة.

إصابة أليسون بيكر وغيابه عن الملاعب

Advertisements

وكان بيكر قد تعرض إلى إصابة خلال مباراة ليفربول ونورويتش سيتي ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز وغاب على أثرها حتى الآن.

لحاق أليسون بيكر بمباراة ليفربول القادمة

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية أن أليسون بيكر أصبح جاهز للعودة إلى المباريات مع نادي ليفربول ومن الممكن أن يلحق بمواجهة نادي مانشستر يونايتد.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

ويستعد نادي ليفربول لمواجهة نظيره نادي مانشستر يونايتد يوم الأحد القادم 20 أكتوبر ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.