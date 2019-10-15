رياضة | الذكاء الاصطناعي يكشف سر تفوق ميسي على رونالدو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الذكاء الاصطناعي يكشف سر تفوق ميسي على رونالدو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الجلسة الثانية من اليوم الختامي لمؤتمر الذكاء الاصطناعي الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي، للحديث عن تحديات التكنولوجيا في المجال الرياضي، مناقشة العديد من الأمور المتعلقة بالألعاب الرياضية.

سر تفوق ميسي على رونالدو

وتطرق جيسي ديفيس من جامعة ليوفان البلجيكية للحديث عن تحديات خوارزميات الذكاء الاصطناعي، وعلاقتها بكرة القدم.

وقام ديفيس باستعراض آليات تحليل أدا اللاعبين والفرق وكيفية الوصول إلى نتائج دقيقة، وضرب مثالا عاما للحضور بسؤال: من الأفضل ميسي أم رونالدو؟

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ورغم أن الإجابات كانت بمعظمها تؤيد رونالدو، إلا أنه أبرز تحليلا بيانيا أثبت من خلاله أن فعالية ميسي في المباريات تصل إلى 1.21 مقابل 0.6 لرونالدو، مما يعني أن ميسي أفضل بكثير من رونالدو بيانيا.

ليفربول

وواصل ديفيس، بأن التحليلات تعرضت للنواحي النفسية، حيث تمت دراسة أداء اللاعبين تحت الضغط النفسي، وتبين أن اللاعب يؤدي بشكل أفضل وهو في حالات الضغط المنخفض، وهو ما استفاد منه فريق ليفربول، الذي وجد أن لاعبيه يتعرضون لضغط مرتفع، وتم العمل على تقليل هذا الضغط وهو ما أوصلهم إلى الفوز بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.