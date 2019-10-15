رياضة | باريس سان جيرمان يغري "مبابي" بأعلى أجر في العالم

وبحسب ما ذكرته التقارير أن باريس سان جيرمان على استعداد لمنح مبابي راتبًا سنويًا يقد بـ٥٠ مليون يورو في الموسم، حيث يتقاضى حاليًا ١٨ مليون يورو سنويًا.

وأضافت التقارير أن العرض الجديد لمبابي يجعله يبقى في صفوف باريس سان جيرمان حتى ٢٠٢٤، حيث تسعى إدارة النادي لبقاء اللاعب في النادي خاصة مع رغبة نيمار في الرحيل والانضمام لبرشلونة.