رياضة | باريس سان جيرمان يغري "مبابي" بأعلى أجر في العالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باريس سان جيرمان يغري "مبابي" بأعلى أجر في العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشفت تقارير صحفية فرنسية عن عزم مسئولي باريس سان جيرمان الفرنسي جعل المهاجم الفرنسي كيليان مبابي الأعلى أجرًا في العالم من أجل البقاء في صفوف النادي الفرنسي.
وبحسب ما ذكرته التقارير أن باريس سان جيرمان على استعداد لمنح مبابي راتبًا سنويًا يقد بـ٥٠ مليون يورو في الموسم، حيث يتقاضى حاليًا ١٨ مليون يورو سنويًا.
وبحسب ما ذكرته التقارير أن باريس سان جيرمان على استعداد لمنح مبابي راتبًا سنويًا يقد بـ٥٠ مليون يورو في الموسم، حيث يتقاضى حاليًا ١٨ مليون يورو سنويًا.
وأضافت التقارير أن العرض الجديد لمبابي يجعله يبقى في صفوف باريس سان جيرمان حتى ٢٠٢٤، حيث تسعى إدارة النادي لبقاء اللاعب في النادي خاصة مع رغبة نيمار في الرحيل والانضمام لبرشلونة.