رياضة | موعد مباراة محمد صلاح المقبلة مع ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة محمد صلاح المقبلة مع ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق ليفربول المحترف في صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح مع منافسه فريق مانشستر يونايتد يوم الأحد المقبل في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأولدترافورد ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول :-

وستقام المباراة بين فريق ليفربول وفريق مانشستر يونايتد في الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، بينما سوف تقام في الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت دولة المغرب.

Advertisements

وخاض محمد صلاح مع ليفربول هذا الموسم 10 مباريات حتى الآن، وكان منها مباراتين في دوري أبطال أوروبا حيث خسر الفريق من فريق نابولي الإيطالي بنتيجة هدفين مقابل لا شئ، وفاز على فريق سالزبورج نتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة.

بينما لعب في الدوري الإنجليزي الممتاز 8 مباريات ونجح في تسجيل 4 أهداف وصنع لزملائه 3 أهداف، ويتصدر فريق ليفربول جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 24 نقطة بعد الفوز في جميع المباريات بالبطولة حتى الآن.

ويحتل فريق ليفربول صدارة ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 24 نقطة، بينما يحل فريق مانشستر يونايتد في المركز الثاني عشر برصيد 9 نقاط وبفارق نقطتين فقط عن مراكز الهبوط إلى التشامبيونشيب.