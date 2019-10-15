رياضة | ترتيب مجموعة انجلترا في تصفيات اليورو 2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب مجموعة انجلترا في تصفيات اليورو 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح منتخب انجلترا في تحقيق فوز كبير على حساب منتخب بلغاريا بنتيجة 6-0 في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة من تصفيات كاس الأمم الأوروبية 2020.

وسجل رحيم سترلينج ثنائية لمنتخب انجلترا خلال المباراة، وأيضا أحرز روس باركلي ثنائية في شباك المنتخب البلغاري، بينما جاءت باقي الأهداف عن طريق ثنائي الهجوم ماركوس راشفورد وهاري كين.

وتأتي ترتيب المجموعة الأول كالتالي :-

1- انجلترا 15 نقطة.

2- التشيك 12 نقطة.

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3- كوسوفو 11 نقطة.

4- الجبل الأسود 3 نقاط.

5- بلغاريا 3 نقاط.

وعزز منتخب انجلترا من صدارته لتلك المجموعة برصيد 15 نقطة بعد خوضه 6 مباريات في التصفيات، حيث خسر مباراته الوحيدة أمام منتخب التشيك بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.

ويحل منتخب التشيك في وصافة تلك المجموعة برصيد 12 نقطة وبفارق 3 نقاط فقط عن المتصدر ويبتعد بنقطة واحدة عن منتخب كوسوفو صاحب المركز الثالث.