رياضة | عاجل.. الأمن يحدد عدد جماهير الزمالك أمام جينيراسيون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأمن يحدد عدد جماهير الزمالك أمام جينيراسيون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسمت الجهات الأمنية قرارها بشأن مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور ال32 لدوري أبطال إفريقيا على ملعب السلام.

ويتقابل الزمالك مع بطل السنغال يوم الخميس الموافق ٢٤ اكتوبر الحالي، في إياب دور الـ ٣٢ من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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وطلب الزمالك من الجهات الأمنية المختصة الموافقة على حضور 20 ألف متفرج لمباراته المقبلة أمام جينيراسيون فوت في بطولة إفريقيا قبل أن يتلقي الزمالك رفضًا بزيادة عدد الجماهير إلي 20 ألف.

وأخطر مسؤولو الأمن نادي الزمالك بالاكتفاء بالعدد الذي تم تحديده من قبل والمقدر بـ٥٠٠٠ شخص، تم تقسيمهم بين ٣٠٠٠ لأعضاء الجمعية العمومية و١٥٠٠ تحددهم وزارة الشباب والرياضة و٥٠٠ للفريق الضيف.

ويستضيف ستاد السلام لقاء الفريقين، ليلة الخميس ٢٤ أكتوبر الجاري.