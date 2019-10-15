رياضة | التشكيل الرسمي لمنتخب السعودية أمام فلسطين في تصفيات آسيا

أعلن الفرنسى هيرفى رينارد المدير الفنى لمنتخب السعودية عن التشكيلة الرسمية لفريقه لمواجهة منتخب فلسطين فى المباراة التى تنطلق في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة اليوم الثلاثاء، على ملعب فيصل الحسينى برام الله فى التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وجاء تشكيل منتخب السعودية لمواجهة فلسطين كالتالى:

حراسة المرمي: محمد العويس

خط الدفاع: عبدالله مادو، محمد البريك، زياد الصحفي، ياسر الشهراني

خط الوسط: سلمان الفرج، يحيى الشهري، هتان باهبري، عبد الله عطيف، عبد الفتاح عسيري

خط الهجوم: عبدالله الحمدان

ويجلس على مقاعد بدلاء السعودية:

فواز القرني - أمين بخاري - علي آل بليهي - عبد الله الشامخ - حسان تمبكتي - عبد الإله المالكي - سعود عبد الحميد - عبد الله الخيبري - عبد الرحمن الدوسري - عبد العزيز البيشي - هارون كمارا - فراس البريكان

السعودية تتسلح بالتاريخ أمام فلسطين

ويتسلح المنتخب السعودي بتفوقه التاريخي على منتخب فلسطين قبل مباراة اليوم، حيث تقابل المنتخبين في 9 مباريات سابقة، فاز الأخضر السعودي في 6 مباريات، وحسم التعادل نتيجة 3 مباريات بينهما، بينما لم يتذوق المنتخب الفلسطيني طعم الانتصار في أي مباراة.

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سجل لاعبو منتخب السعودية 17 هدفًا خلال مواجهاتهم السابقة ضد المنتخب الفلسطيني، بينما استقبلت شباكه 7 أهداف فقط، ويعتبر فوز "الأخضر" بثلاثية نظيفة في دورة ألعاب التضامن الإسلامي 2005 أكبر انتصار حدث في مواجهات الفريقين.. وجاءت نتائج مواجهات المنتخبين كالتالي:

12 أكتوبر 1976: فوز السعودية على منتخب فلسطين 3 – 1 في دورة الألعاب العربية الخامسة

10 سبتمبر 1992: فوز المنتخب السعودي على فلسطين 201 في دورة الألعاب العربية

13 سبتمبر 1992: فوز السعودية 2-1 علي فلسطين في كأس العرب

11 أبريل 2005: حقق منتخب السعودية فوزًا عريضًا على فلسطين 3-0 في دورة ألعاب التضامن الاسلامي

28 يونيو 2012: حسم التعادل الإيجابي 2-2 نتيجة مباراة السعودية وفلسطين بكأس العرب

28 ديسمبر 2013: تعادل منتخب فلسطين سلبيًا مع السعودية ببطولة اتحاد غرب آسيا

6 نوفمبر 2014: فوز الأخضر السعودي 2-0 في مباراة دولية ودية

11 يونيو 2015: فوز السعودية 3-2 على فلسطين في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم

9 نوفمبر 2015: تعادل المنتخبين سلبيًا في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم.