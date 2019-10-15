رياضة | نجم برشلونة ينهى أمال نيمار في العودة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم برشلونة ينهى أمال نيمار في العودة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنهى نجم برشلونة أمال البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان، في العودة من جديد إلى النادي الكتالوني خلال الفترة المقبلة .

وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أن هناك شكوك حول التزام برشلونة بالتوقيع مع نيمار وإعادته من جديد إلى الفريق خلال الفترة المقبلة .

وأوضحت الصحيفة المقربة من البرسا، أن الجهاز الفني للفريق بقيادة إرنستو فالفيردي معجب للغاية بقدرات أنسو فاتي نجم برشلونة، ويرى أن تطوره قد يعوض يعوض أثر رحيل نيمار إلى باريس سان جيرمان في عام 2017 .

إدارة برشلونة ترحب بعدم استعادة نيمار

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وتابعت الصحيفة المذكورة أعلاه، أن إدارة النادي تسير على نهج الجهاز الفني للفريق، حيث ترى أن إمكانيات اللاعب تؤهله لحجز مكان أساسي في تشكيل الفريق، وتعوض الفراغ الذي تركه نيمار برحيله، إضافة إلى أن ذلك سيوفر الكثير من الأموال اللازمة لعملية إعادة راقص السامبا إلى البلوجرانا، وهو ما سيفيد النادي اقتصاديًا .

نجم برشلونة يستعد للظهور الأول بقميص إسبانيا

وعلى صعيد أخر، يستعد أنسو فاتي نجم برشلونة ليظهر بقميص إسبانيا للمرة الأولى في المباراة التي ستجمع إسبانيا تحت سن 21 عامًا ضد الجبل الأسود مساء اليوم .

ويأتي ذلك بعدما حصل نجم برشلونة على الجنسية الإسبانية خلال الأيام القليلة الماضية، بالرغم تمتع اللاعب بأصول إفريقية من غينيا بيساو، ليبدأ نجم برشلونة رحتله الدولية مع اللاروخا .