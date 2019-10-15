رياضة | موعد وصول جينيراسيون لمواجهة الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد وصول جينيراسيون لمواجهة الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد نادي جينيراسيون فوت السنغالي موعد الوصول للقاهرة استعدادا لمواجهة فريق الزمالك في إياب دور ال32 لبطولة دوري أبطال افريقيا بعد قرار الكاف باعادة اللقاء.

وأخطر النادي السنغالي ادارة الزمالك بالوصول إلي القاهرة يوم الاحد المقبل الموافق ٢٠ اكتوبر الجاري.

وقام الزمالك بحجز ملعب السلام يوم الأربعاء الموافق ٢٣ أكتوبر كي يتدرب عليه الفريق السنغالي

وأصبح تركيز الفريق منصب حاليًا بين الدوري بجانب دوري أبطال افريقيا بعد القرعة التي أقيمت ضمن منافسات دور المجموعات وأسفرت عن:

المجموعة الأولى: أول أغسطس الأنجولي - مازيمبي الكونغولي - الزمالك أو جينيراسيون فوت السنغالي - زيسكو يونايتد الزامبي.

Advertisements

المجموعة الثانية: النجم الساحلي التونسي - الهلال السوداني - بلاتينيوم الزيمبابوي - الأهلي

المجموعة الثالثة: اتحاد العاصمة الجزائري - صن داونز الجنوب افريقي - بيترو أتلتيكو الأنجولي -الوداد البيضاوي المغربي

المجموعة الرابعة: الرجاء المغربي - شبيبة القبائل الجزائري - فيتا كلوب الأنجولي - الترجي التونسي

ويواجه الفريق قبل دور المجموعات، منافسه جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 ضمن منافسات دوري أبطال افريقيا بعد قرار الكاف بإعادة اللقاء.

وتقام مباراة الزمالك وبطل السنغال بشكل رسمي على ملعب السلام بعد الانباء التي اثيرت في وقت سابق عن امكانية نقلها الي ستاد القاهرة او بتروسبورت قبل ان يتم الاستقرار في النهاية على السلام