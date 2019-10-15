رياضة | مدرب منتخب مصر السابق يُدافع عن محمد النني برسالة نارية (صورة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب منتخب مصر السابق يُدافع عن محمد النني برسالة نارية (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث محمود فايز مدرب منتخب مصر السابق، عن الدولي محمد النني المحترف ضمن صفوف بشكتاش التركي، وذلك بعد الإنتقادات التي يتعرض لها اللاعب في الفترة الأخيرة من جانب الجماهير، ومطالبة البعض بضرورة إبعاده عن منتخب الفراعنة بسبب تراجع مستواه.

وكتب "فايز" عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": " محمد النني أجمع عليه خبراء الكرة العالمية زي فينجر واللجنة الفنية لآرسنال.. بشكتاش.. والنهاردة الميلان. كوبر.أجيري".

وأضاف: " النني (في أسوء حالاته) دوره التكتيكي مهم (ممكن ميشفوش المشاهد العادي) ولكن كاميرات التحليل تتبعه وتقيمه .. النني انسان جميل ومحبوب ودوره عظيم في اسكواد".

وخاض محمد النني 76 مباراة دولية رفقة منتخب مصر بواقع 6.91 دقيقة لعب، سجل 6 أهداف وصنع 7 أهداف، بينما لعب 144 مباراة مع بازل السويسري وسجل 10 أهداف وصنع 8 أهداف، وشارك في 89 مباراة مع أرسنال وسجل هدفين، وخاض 3 مباريات مع بشكتاش ولم يسجل أي أهداف.

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محمد النني مطلوب في ميلان الإيطالي

وذكرت تقارير صحفية إيطالية أن إدارة نادي إيه سي ميلان الإيطالي تسعي للحصول على خدمات محمد النني نجم منتخب مصر لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة من أجل إعادة ترميم الفريق وعودته لمكانته الطبيعية كبطل كبير في أوروبا.

ووفقًا لصحيفة " لاجازيتا ديللو سبورت " الإيطالية أن إدارة الروسونيري تفكر في ضم محمد النني لاعب أرسنال السابق وبشكتاش التركي، ليكون بديلاً قوياً للإيفواري فرانك كيسي والذي من المتوقع أن يرحل عن صفوف العملاق الإيطالي للانتقال إلى صفوف نادي وولفرهامبتون الإنجليزي في شتاء العام المقبل.

وأكدت الصحيفة الإيطالية أن محمد النني لديه رغبة كبيرة في الرحيل عن الدوري التركي بعد أن أكد عدم قدرته على التأقلم مع فريقه الجديد، وتمنح تلك الفرصة دفعة قوية للفريق الإيطالي من أجل تدعيم خط وسط الفريق الإيطالي خلال الموسم المقبل ومن المنتظر أن تكلف الصفقة خزائن الروسونيري 15 مليون يورو قابلة للتفاوض بين إدارة الفريقين.