رياضة | رحلة في قمة الأهلي ضد الزمالك ما بين حيرة ميتشو وطموحات فايلر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رحلة في قمة الأهلي ضد الزمالك ما بين حيرة ميتشو وطموحات فايلر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يترقب عشاق الساحرة المستديرة القمة النارية بين الأهلي بقيادة رينيه ضد الزمالك مع مدربه ميتشو والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل الموافق التاسع عشر من شهر أكتوبر الجاري ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

يدخل المارد الأحمر مباراة القمة يوم السبت متصدرًا جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 9 نقاط جمعها من 3 انتصارات متتالية، بينما يتواجد أبناء ميت عقبة بالمركز الرابع برصيد 7 نقاط من انتصارين وتعادل وحيد.

لقاء القمة 119 بين "القطبين" يوم السبت المقبل سيكون موعدًا للصدام الثاني بين المدربين السويسري والصربي وذلك بعد مباراة السوبر المصري التي جمعتهما يوم 20 سبتمبر الماضي والتي شهدت تفوق "فايلر" بنتيجة 3-2 وقاد فريقه لحصد لقب البطولة المحلية.

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ويطمح السويسري فايلر لمواصلة نتائجه المميزة رفقة الأهلي بتحقيق الفوز في لقاء القمة يوم السبت القادم، حيث لم يتلقي أي هزيمة رفقة فريقه منذ توليه قيادة الفريق خلفًا للمدرب الأوروجواياني مارتن لاسارتي حيث حقق الفوز في مبارياته الستة رفقة الفريق الأحمر، كما قاد الفريق لصدارة الدوري الممتاز برصيد 9 نقاط والتأهل لدور المجموعات الإفريقي.

علي الجانب الآخر يخوض مدرب الزمالك الصربي ميتشو لقاء الديربي وسط حيرة بخصوص بعض المراكز في صفوف الفريق، قبل المواجهة المرتقبة ضد الأهلي حيث يفاضل بين محمد عبد الشافي وعبد الله جمعة لقيادة الجبهة اليسري بعد تألق اللاعبين في الفترة الأخيرة، كذلك لم يستقر على الدفع بـ محمود الونش أو محمد عبد الغني بجوار محمود علاء في قلب الدفاع، أما في الخط الهجومي لا يزال في حيرة بشأن الدفع بـ"بنشرقي" أو أوباما في الوسط الهجومي.

مباراة "الديربي" ستكون حاسمة بخصوص مستقبل ميتشو مع الزمالك برئاسة مرتضى منصور حيث أن خسارة الفريق أو تعادله في اللقاء قد تُطيح به خارج القلعة البيضاء، بعد النتائج المتذبذبة للفريق تحت قيادته بالخسارة أمام جينيراسيون فوت السنغالي 2-1 في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا، التعادل مع إف سي مصر في الجولة الثالثة بالدوري.

وستقام مباراة القمة 119 يوم السبت الموافق 19 أكتوبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة للدوري الممتاز، ولم يتحدد ملعب المباراة حتي الآن.

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