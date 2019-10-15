رياضة | 20 مرشحا في أوروبا لجائزة GOLDEN BOY

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 20 مرشحا في أوروبا لجائزة GOLDEN BOY والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت صحفية "توتو سبورت" الإيطالية اليوم الثلاثاء، عن قائمة المرشحين لجائزة " GOLDEN BOY" التي تمنح لأفضل لاعب شاب في أوروبا بعمر تحت 21 عامًا.

وضمت قائمة المرشحين لجائزة "GOLDEN BOY" عدد من المواهب الكروية التي ظهرت في الفترة الأخيرة وتألقت بشكل لافت للأنظار رفقة أنديتها، وفي مقدمتهم نجم برشلونة الاسباني أنسو فاتي بالإضافة لحارس مرمي إيه سي ميلان جيانلويجي دوناروما، وماتياس دي ليخت لاعب يوفنتوس الإيطالي.

وإليكم اللاعبين الـ 20 المرشحين لجائزة "جولدن بوي":-

1. ماتياس دي ليخت (يوفنتوس، هولندا)

2. ألفونسو ديفيز (بايرن ميونيخ، كندا)

3. جيانلويجي دوناروما (ميلان، إيطاليا)

4. أنسو فاتي (برشلونة، اسبانيا)

5. فيل فودن (مانشستر سيتي، إنجلترا)

6. ماتيو الجندوزي (أرسنال، فرنسا)

7. إرلينج هالاند (سالزبورج، النرويج)

8. كاي هافرتز (باير ليفركوزن، ألمانيا)

Advertisements

9. جواو فيليكس (أتلتيكو مدريد، البرتغال)

10. ديان يوفيليتش (آينتراخت فرانكفورت، صربيا)

11. مويس كين (إيفرتون، إيطاليا)

12. كانج إن لي (فالنسيا، كوريا الجنوبية)

13. أندريه أوليكسيجوفيتش (بلد الوليد، أوكرانيا)

14. دانيل مالين (آيندهوفن، هولندا)

15. ماسون ماونت (تشيلسي، إنجلترا)

16. رودريجو (ريال مدريد، البرازيل)

17. جادون سانشو (بوروسيا دورتموند، إنجلترا)

18. فيران توريس (فالنسيا، إسبانيا)

19. فينيسيوس جونيور (ريال مدريد، البرازيل)

20. نيكولو زانيولو (روما، إيطاليا)