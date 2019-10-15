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نيمار كان على وشك اللعب في صفوف النادي الملكي

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كشفت صحيفة الماركا الاسبانيا وهي الصحيفة الاقرب للنادي الملكي ان النجم البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي كان قريب من اللعب في

وبحسب الماركا ان نيمار بدأ يوجه انظاره نحو الغريم التقليدي والذي كان يلعب له نيمار في الماضي الاسباني بعد انسحاب ريال مدريد من الصفقة بسبب سعره العالي 

واعلنت الماركا ان النجم البرازيلي قد ابلغ اربعة لاعبين من ريال مدريد في الانتقالات الصيفية الماضية برغبته للعب للنادي الملكي وهما قائد الفريق الاسباني سيرجيو راموس والكرواتي لوكا مودريتش والبرازيلي كاسميرو والجناح الايسر مارسيلو.

الجدير بالذكر ان النجم البرازيلي هو اغلي لاعب في تاريخ كرة القدم ب٢٢٢ مليون يورو في صفقة انتقال من نادي برشلونة الاسباني الي حديقة الامراء في عام ٢٠١٧.

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