فينيسيوس جونيور يتسبب في صدام قوي بين البرازيل وريال مدريد

الثلاثاء 15 أكتوبر 2019

لا يستبعد المدير الفني للمنتخب البرازيلي تحت 23 عاما، أندريه جاردين، مشاركة جناح ريال مدريد، فينيسيوس جونيور، ولاعب أتلتيكو مدريد، رينان لودي، في التصفيات المؤهلة لأولمبياد طوكيو، التي ستقام في كولومبيا.



وصرح جاردين في نهاية المباراة الودية التي خسرها منتخب البرازيل الأولمبي أمام نظيره الياباني بهدفين مقابل ثلاثة "سنقيم العناصر المتاحة للمشاركة معنا، لكن عملنا يتركز على اللاعبين الذين يمكنني الاعتماد عليهم أكثر من غيرهم".

Advertisements

ولم يتم استدعاء لودي، الذي كان أساسيا في خطط جاردين منذ توليه مسؤولية المنتخب الأولمبي البرازيلي للمشاركة في المباريات الودية الأخيرة، بسبب دعوته من جانب المدير الفني للمنتخب الأول، أدينور ليوناردو 'تيتي'.

جدير بالذكر أيضا أن ريال مدريد لم يوافق على انضمام فينيسيوس إلى منتخب البرازيل الأولمبي، وهناك شكوك حول مشاركته في تصفيات أمريكا الجنوبية لكرة القدم المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، التي ستقام في يناير/كانون ثان المقبل في كولومبيا، ما ينذر باحتمالية جود صدام بين الجانبين.

يشار إلى أن البرازيل فازت بأول ميدالية ذهبية أولمبية لها في كرة القدم للرجال، في دورة ريو دي جانيرو عام 2016 بقيادة النجم نيمار.