شكرا لقرائتكم طارق مصطفى: صلاح سينضم إلى معسكر منتخب مصر المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد طارق مصطفى المدرب العام للمنتخب المصري، أن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي سينضم إلى المعسكر المقبل، مشيراً إلى أن مباراة بوتسوانا الودية التي أقيمت يوم الاثنين بإستاد برج العرب، كانت مفيدة لهم للوقوف على مستوى اللاعبين.

وحقق منتخب مصر فوزا سهلا على منتخب بواسوانا، بهدف نظيف ضمن برنامج الإعداد للتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

وقال طارق مصطفى في تصريحات تلفزيونية بعد المباراة إن محمد صلاح سينضم إلى المعسكر المقبل للمنتخب المصري منتصف نوفمبر المقبل.

وأضاف: لاعبو المنتخب المصري أضاعوا بعض الفرص بسبب الرغبة في التهديف بسرعة، وهو ما أثر على التركيز. ومن الوارد خوض مباراة ودية أخرى في الفترة المقبلة، سنعقد اجتماعا الأسبوع القادم للاستقرار على القرار الأخير.