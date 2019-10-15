شكرا لقرائتكم توتنهام يعيد التعاقد مع فورم لتعويض لوريس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي توتنهام الإنجليزي عن إعادة التعاقد مع الحارس الهولندي المخضرم مايكل فورم لتعويض المصاب هوغو لوريس الذي سيبقى بعيداً عن الملاعب لفترة طويلة.

ورحل فورم (35 عاماً) عن توتنهام الصيف الماضي بعدما رفض الفريق الإنجليزي تمديد عقده، وبموجب العقد الجديد سيبقى الحارس الهولند مع توتنهام حتى نهاية الموسم بعدما خاض 47 مباراة في تجربته السابقة مع الفريق.

وأقدم توتنهام على هذه الخطوة بعد تعرض حارسه الفرنسي الدولي هوغو لوريس وتأكد غيابه عن الملاعب لفترة طويلة، وتم نقل لوريس إلى المستشفى للاشتباه في إصابته بكسر في الذراع خلال مشاركته في مباراة الفريق أمام برايتون ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسقط لوريس قائد المنتخب الفرنسي، والمتوج معه بلقب كأس العالم، مرتكزا على ذراعه الأيسر لدى تلقي شباكه الهدف الأول من جانب فريق برايتون ولم يستطع مواصلة اللعب وخرج على الفور خلال المباراة.