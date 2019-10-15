شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يطلب تأجيل مواجهة الأهلى فى الدورى.. بشرط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مسئولو نادى الجونة تقدمهم بطلب يتضمن تأجيل مواجهة الفريق أمام الأهلى ببطولة الدورى العام، والمقرر إقامتها يوم 23 أكتوبر الجارى. وقال نادر شوقى رئيس الشركة المسئولة عن إدارة نادى الجونة لليوم السابع "بمجرد الإعلان عن تأجيل مباراة الأهلى والزمالك سنطلب على الفور تأجيل مواجهتنا أمام الفريق الأحمر المقرر إقامتها يوم 23 أكتوبر.. ليس من المنطقى أن يلعب خماسى الجونة الدولى مع المنتخب الأولمبى دولياً ويعودوا اليوم ثم يلعبوا بعد 48 ساعة أمام نادى مصر يوم 17 فى الدورى، ثم نواجه الأهلى الذى سيكون فى وقتها حصل على فترة راحة قياسية.. هذه الأمور تخل بمبدأ تكافؤ الفرص ولن نقبل بمثل هذه الأمور مجدداً".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجونة يطلب تأجيل مواجهة الأهلى فى الدورى.. بشرط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.