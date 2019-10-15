شكرا لقرائتكم خبر عن كوكا عن إهدار الفرص مع المنتخب: إرادة ربنا لها وقت مناسب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر أحمد حسن كوكا مهاجم فريق براجا البرتغالى ومنتخب مصر، صورة عبر حسابه الشخصى على موقع إنستجرام خلال مشاركته أمس فى ودية مصر وبتسوانا، التى أقيمت أمس على ملعب برج العرب استعداداً لكأس الأمم الأفريقية 2021.

وعلق كوكا على الصورة التى أظهرت انفعاله بعد إهدار إحدى الفرص: "قدر ربنا له وقت مناسب، ليس سريعاً أو متأخراً، يحتاج للقليل من الصبر والكثير من الإيمان.

كان منتخب مصر قد فاز بهدف نظيف على نظيره البتسوانى بهدف نظيف سجله حمدى فتحى لاعب النادى الأهلى فى مشاركته الدولية الأولى مع منتخب الفراعنة.

ويعد هذا الفوز الأول لحسام البدرى المدير الفنى الجديد للفراعنة، والذى تولى مسئولية تدريب المنتخب خلفاً للمكسيكى خافيير أجيرى، الذى قاد مصر للخروج من كأس الأمم الأفريقية التى أقيمت فى مصر عقب الخسارة من جنوب أفريقيا بهدف نظيف فى دور الـ16.