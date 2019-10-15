شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الإسماعيلى الصاعد: لن أفرط فى الفرصة وصلاح مثلى الأعلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى محمود عبد الله جناح الإسماعيلى مواليد 2000 سعادته بتصعيده للفريق الأول، مشيرا إلى أنه لديه تطلعات كبيرة يسعى لتحقيقها مع الدراويش.

وقرر الصربى ميودراج يسيتش المدير الفنى للفريق الأول تصعيد اللاعب بعد تألقه فى لقاء فريق الشباب أمام الزمالك بدورى الجمهورية، والتى انتهت بالفوز برباعية.

وأضاف عبد الله، فى تصريحات للموقع الرسمى للإسماعيلى، "سعيد للغاية بتلك الثقة وأعد الجميع بأنى سأبذل قصارى جهدى وسأتمسك بالفرصة لاثبات جدارتى بالتواجد مع الفريق الأول".

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وبسؤاله عن مثله الأعلى أجاب جناح الدراويش ومنتخب الشباب "محمد صلاح نجم ليفربول هو مثلى الأعلى وأتطلع للسير على خطاه، كرة القدم لا تعترف إلا بالجهد والعرق والقتال فى الملعب".

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة حرس الحدود المقرر لها الثامنة مساء الجمعة 18 أكتوبر على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدورى العام.

وفاز الإسماعيلى على الجونة بهدف دون رد ثم سقط أمام المصرى البورسعيدى بثلاثة أهداف مقابل هدف، قبل أن يعود ويفوز على وادى دجلة بمسابقة الدورى هدف الإسماعيلى، جاء بأقدام الناميبى بنسون شيلونجو فى الدقيقة سبعين، بعد صناعة مميزة من الوافد الجديد محمد حمدى زكى.