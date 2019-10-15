شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الكرة النسائية يضم 20 لاعبة لمعسكر الاستعداد لتصفيات كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر حسين عبد اللطيف المدير الفنى لمنتخب مصر للكرة النسائية، على اختيار 20 لاعبة كقوام للمنتخب تحت 20 سنة استعدادا لخوض تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم تحت 20 سنة فى يناير المقبل.

جاء ذلك بعد سلسلة من معسكرات الانتقاء، التى أقيمت على ثلاث مراحل تم خلالها الوقوف على مستوى أكثر من 150 لاعبة.

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وجاءت قائمة المنتخب كالتالى فى حراسة المرمى فرح سمير وإلهام هانى وحبيبة خالد، واللاعبات إيمان حسن وهنا وجيه وهدى شكرى ويارا ياسر وهاجر أحمد وأمل ناصر وإسراء فرج وندى عماد وسيلينا صاروفيم ومروة طلعت وندى الغريب ودانا ندى وليلى شريف ونادين غازى وشروق إبراهيم ومنار السيد وأميرة محمد.

وقرر حسين عبد اللطيف إقامة تجمع للمنتخب لمدة يومين من كل أسبوع من أجل الحفاظ على معدلات اللياقة البدنية التى وصلت لها اللاعبات ومواصلة العمل على تظوير النواحى الفنية.

كما قررت الدكتورة سحر عبد الحق عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة والمشرف على الكرة النسائية إقامة معسكر لمدة ستة أيام بداية من 4 نوفمبر حتى 9 نوفمبر.

