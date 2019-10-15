شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عادل عبد المنعم يغيب عن مباراة المصرى ويواصل عمليات التأهيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أمين رفعت طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر المقاصة أن أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى الفريق الفيومى سيغيب عن مباراة فريقه أمام المصرى التى تقام الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى العام.

وأضاف رفعت أن اللاعب يخوض تدريبات تأهيلية للشفاء من إصابة الجذع فى الرباط الداخلى للركبة، فى الوقت الذى أصبح فيه باقى اللاعبين جاهزين للمشاركة مع المقاصة.

ويستعد المقاصة لموجهة المصرى على ملعب السلام يوم الخميس المقبل، حيث يمتلك الفريق الفيومى في رصيده 3 نقاط فقط بعد الفوز على أسوان فى مباراة الجولة الأولى بنتيجة 3 / 2، فيما خسر أبناء الفيوم فى مباراتى الجولة الثانية والثالثة أمام الزمالك والجونة بنتيجة 1 /0.

ويطمح المقاصة فى اقتحام المربع الذهبى فى الموسم الجارى بعد التدعيمات القوية التى قام بها الفريق فى موسم الانتقالات الصيفية الماضى، والتى كان أبرزها محمد إبراهيم لاعب وسط الزمالك السابق وعمرو مرعى مهاجم بيراميدز القادم على سبيل الإعارة إلى المقاصة.