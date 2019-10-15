شكرا لقرائتكم خبر عن 10 آلاف دولار قيمة جوائز بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مسئولو اتحاد الريشة الطائرة برئاسة هشام التهامى، عن القيمة المالية لجوائز بطولة مصر الدولية فى نسختها الخامسة، المقرر إقامتها خلال الفترة من 17 حتى 20 أكتوبر الجارى، على صالة رقم 4 بمجمع الصالات المغطاة فى استاد القاهرة الدولى.

وتبلغ فيمة الجوائز المالية للبطولة 10 آلاف دولار، وهو ما يمنح البطولة أهمية خاصة لدى اللاعبين المشاركين ويبلغ عددهم 126 لاعبا ولاعبة.

وأكدت 31 دولة على المشاركة في البطولة بواقع 126 لاعب ولاعبة، وتشارك مصر بـ47 لاعبًا ولاعبة فيما يمثل باقي اللاعبين الـ30 دولة الأخرى.

ومن المقرر أن يشارك فى البطولة كل من "البرتغال - أذربيجان - النمسا - الهند - مالطا - اسكتلندا - ايرلندا - بيرو - مينمار - جنوب إفريقيا - نيجيريا - المغرب - موريشيوس - مالديف - بولندا - التشيك - أندونيسيا - السعودية - الجزائر - تايلاند - ايطاليا - سريلانكا - ويلز - الكونغو الديمقراطية - أستراليا - المكسيك - منغوليا - بلجيكا - الأردن - انجلترا، إضافة إلى مصر البلد المنظم". وأكد هشام التهامي رئيس اتحاد الريشة الطائرة أن مصر بدأت في التجهيز الجاد للبطولة مشيرًا إلى أنها ستشهد منافسة قوية بين الدول المشاركة للسعى بالفوز بنقاطها الدولية، حيث إن البطولة أدرجت على أجندة الاتحاد الدولى للعبة، وستساعد اللاعبين فى الارتقاء بالتصنيف العالمى استعدادا للأولمبياد المقبلة.