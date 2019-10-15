سوبر كورة.. برنامج فايلر يكشف موعد وملعب القمة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع السويسرى رينيه فايلر جدول الاستعداد للزمالك، بحيث تكون تدريبات الفريق مسائية اليوم الثلاثاء وغداً الأربعاء وبعد غد الخميس، على أن يتدرب الفريق يوم الجمعة فى تمام الثانية ظهراً ثم يتم التحرك للإسكندرية للدخول فى معسكر هناك قبل مواجهة الزمالك السبت على ملعب برج العرب.
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