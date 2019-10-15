شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. برنامج فايلر يكشف موعد وملعب القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع السويسرى رينيه فايلر جدول الاستعداد للزمالك، بحيث تكون تدريبات الفريق مسائية اليوم الثلاثاء وغداً الأربعاء وبعد غد الخميس، على أن يتدرب الفريق يوم الجمعة فى تمام الثانية ظهراً ثم يتم التحرك للإسكندرية للدخول فى معسكر هناك قبل مواجهة الزمالك السبت على ملعب برج العرب.

ويواجه الأهلى الزمالك فى رابع جولات بطولة الدورى العام، وهى المواجهة التى كان من المفترض إقامتها على استاد القاهرة، قبل خروج أنباء عن إمكانية تأجيلها بقرار من الأمن.

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