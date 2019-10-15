شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يرفض زيادة مدة المعسكر قبل مواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، على موعد معسكر الفريق قبل مباراة القمة مع الزمالك المقرر لها مساء يوم السبت المقبل ضمن مواجهات الجولة الرابعة فى بطولة الدورى العام.

وحدد فايلر، يوم الجمعة المقبل، موعدا لمران الفريق الأخير على ملعب التتش، على أن يعقبه الدخول فى معسكر مغلق للمبيت بأحد الفنادق استعدادا لمباراة الزمالك، وذلك وفقا لجدول مواعيد تدريبات الفريق فى الفترة المقبلة، رافضاً زيادة مدة المعسكر أو الاستعداد بشكل استثنائى.

وخاض الأهلى أمس الاثنين تجربة ودية أمام الإعلاميين على ملعب التتش انتهت بفوز الفريق بهدف دون رد، سجله وليد أزارو، واطمأن فايلر خلال المباراة، على جاهزية جميع اللاعبين وتنفيذ بعض الجوانب الفنية والخططية، ويدخل الأهلى مباراة القمة المقبلة وهو متصدر ترتيب جدول مسابقة الدورى برصيد 9 نقاط بعد الفوز فى ثلاث مباريات.