شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهدة مباراة السعودية وفلسطين اليوم في تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 والان مع التفاصيل

يفتح استاد فيصل الحسيني أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين السعودية وفلسطين يوم الثلاثاء 15 أكتوبر وذلك في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة وفي تمام الساعة الخامسة عصراً بتوقيت ابو ظبي ويمكن متابعة مباريات تصفيات آسيا لكأس العالم 2022، وذلك في الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر ونهائيات كأس آسيا بالصين 2023.

حقق المنتخب السعودي انتصارا رائعاً على منتخب سنغافورة بثلاثية نظيفة في الجولة السابقة، ليتصدر المجموعة الرابعة على الرغم من تعادله في الجولة الأولى أمام المنتخب اليمني، ولكنه يحتل الصدارة برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف فقط عن المنتخب السنغافوري، وبالطبع يحتاج للفوز في المباراة القادمة ليستمر في الصدارة خاصة وأن جميع المنتخبات قريبة من بعضها البعض في عدد النقاط، وهو ما يعني أن أي تهاون ولو في نقطة واحدة من شأنها أن تُغير متصدر المجموعة في الجولة القادمة.

علي الجانب الآخر فقد قدم منتخب فلسطين افتتاحية رائعة في الجولة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 عندما انتصر على منتخب أوزبكستان بهدفين دون رد، ولكنه هُزم في الجولة السابقة على يد المنتخب السنغافوري بهدفين مقابل هدف، ليحتل المركز الرابع برصيد 3 نقاط، وبفارق الأهداف فقط عن المنتخب الأوزبكستاني صاحب المركز الثالث.

لعب منتخب السعودية مباراتين حتى الآن ؛ فالأولى كانت ضد اليمن وانتهت بنتيجة 2-2 والثانية ضد سنغافورة وانتهت بفوز الأخضر السعودي بنتيجة 3-0 ، بينما لعب منتخب فلسطين هو الآخر مباراتين فالأولى فاز فيها على أوزبكستان 2-0 بينما الثانية سقط فيها ضد سنغافورة بهدفين مقابل هدف.

سيدخل الأخضر سيدخل لقاء فلسطين ويحمل في جعبته 4 نقاط يتصدر بهم جدول ترتيب المجموعة الرابعة حيث جمعهم بعد تعادله أمام اليمن بهدفين لكل منهما قبل استفاقته التي جاءت على حساب سنغافورة بثلاثية دون رد.

ويسعى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لاستغلال قوة الدفع وإنتصاره أمام سنغافورة في مباراته القادمة ضد المنتخب الفلسطيني والتي ستقام في رام الله الثلاثاء القادم لحصد النقاط الثلاث وحافظ على الصدارة في المجموعة التي أصبحت نقاط جميع المنتخبات متقاربة .

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ويذكر أن المنتخب الوطني على موعد مع حدث كبير، إذ أنه يستضيف المنتخب السعودي لأول مرة في فلسطين، والتقى المنتخبين من قبل في ست مباريات، فاز منتخب السعودية في أربعة والتعادل كان في مباراتين، بينما لم يحقق الوطني أي فوز على السعودية.

ومن المتوقع ان يدخل هيرفي رينارد مدرب منتخب السعودية بالعناصر التالية :

في حراسة المرمى : محمد العويس

في خط الدفاع : محمد البريك ، زياد الصحفي ، عبد الله مادو ، ياسر الشهراني

في خط الوسط : عبد الإله المالكي ، عبد الله عطيف ، يحيى الشهري

في خط الهجوم : عبد الفتاح عسيري ، عبد الله الحمدان ، هتان باهبري