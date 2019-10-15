شكرا لقرائتكم خبر عن هل يحقق كرستيانو رونالدو رقم قياسي تاريخي جديد؟ والان مع التفاصيل

الحديث عن كرستيانو رونالدو لاعب نادى اليوفينتوس الإيطالى الحالى وريال مدريد الاسباني السابق و سجله المهول من الأهداف خلال مسيرته الكروية ، لا بد لنا أن نتطرق إلى أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف على مر التاريخ، من خلال القائمة التي سوف نستعرضها وهى كالتالى :

يتصدر قائمة الأكثر تسجيلاً للأهداف الاسطورة النمساوية جوزيف بيكان برصيد 805 هدف، ويأتى فى المرتبة الثانية اللاعب البرازيلى روماريو برصيد 772 هدف، ويحتل اللاعب الاسطورة البرازيلية بيليه المرتبة الثالثة برصيد 767 هدف، بينما يأتى أسطورة ريال مدريد ومنتخب المجر الداهية بوشكاش فى المركز الرابع برصيد 746 هدف.

ويحتل اللاعب جيرد مولر نجم منتخب الماكينات الألمانية المركز الخامس برصيد 735 هدف، ويحتل كريستيانو رونالدو الاسطورة البرتغالية المركز السادس برصيد 700 هدف متفوقا على غريمه التقليدى ميسى لاعب برشلونة الاسباني .

بينما يتزيل قائمة الأكثر تهديفا عبر التاريخ الداهية ميسى لاعب البارسا والمنتخب الارجنتينى برصيد 671 هدف.