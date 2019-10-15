شكرا لقرائتكم خبر عن خبر سار لجماهير برشلونة قبل مواجهة إيبار والان مع التفاصيل
يستعد نادي برشلونة الإسباني لمواجهة نظيرة نادي إيبار، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني الممتاز، والتي ستقام على ملعب أيبوروا.
حيث تلقى الفريق الكتالوني بقيادة المدير الفني أرنستو فالفيردي، خبر سار في تدريبات الفريق صباح اليوم ، ضمن الأستعداد لمواجهة إيبار في الليجا.
أومتيتي يعود لتدريبات البارسا
وبحسب ما ذكرتة صحيفة موندو ديبورتيفو" الكتالونية فإن الفرنسي صامويل أومتيتي، قلب دفاع الفريق الكتالوني قد عاد للمشاركة في التدريبات الجماعية مرة أخري بعد الإصابة التي تعرض لها منذ بداية الموسم الجاري.
حجم إصابة أومتيتي
وكان الدولي الفرنسي قد تعرض لإصابة في الركبة في نهاية الموسم الماضي، جعلته يغيب عن مباريات الفريق منذ بداية الموسم الحالي.
ويعد عودة أومتيتي لتدريبات البلوجرانا خبراً ساراً لجماهير الفريق الكتالوني، قبل مواجهة ريال مدريد يوم 26 أكتوبر الجاري ضمن منافسات الجولة العاشرة من الليجا والتي ستقام على أرضية ملعب كامب نو.
يذكر أن برشلونة يحتل المركز الثاني من ترتيب جدول الليجا الإسبانية برصيد 16 نقطة، جمعهم من خمس إنتصارات وهزيمتين وتعادل وحيد.
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