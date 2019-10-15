شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير ويست بروميتش تُبدي سعادتها بعد مشاركة حجازي مع الفراعنة والان مع التفاصيل
عبرت جماهير فريق ويست بروميتش ألبيون الإنجليزي، والذي يلعب بها الدولي المصري أحمد حجازي، عن سعادتها بمشاركة حجازي مع المنتخب المصري أمس امام بتسوانا.
نتيجة مباراة مصر وبتسوانا
حيث تمكن المنتخب المصري من الفوز على المنتخب البتسواني، في المباراة الودية التي أقيمت أمس الاثنين على ملعب برج العرب، بهدف مقابل لا شئ احرزه حمدي فتحي في الدقيقة 74.
سبب غياب حجازي عن ويست بروميتش
وكان حجازي قد غاب عن الفريق في الفترة الأخيرة، بعد الأصابة التي تعرض لها في كاحل القدم، وإجراء عملية جراحية والتي غاب على أثرها في نهاية شهر يوليو الماضي.
وشارك حجازي أمس خلال 90 دقيقة، وحافظ المنتخب المصري على نظافة شباكة طوال احداث اللقاء.
وكتبت جماهير ويست بروميتش ألبيون والذي يلعب في دوري الدرجة الأولى الأنجليزي "شامبيونشيب"، عبر إحدى مواقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، تغريدات عبروا فيها عن سعادتهم بعودة حجازي مرة أخرى، كالتالي:
وكتب أحد المشجعين: "الملك قد عاد من جديد".
وأضاف مشجع أخر:" سنرى فريقنا في الفترة المقبلة، قادراً على الحفاظ عاى نظافة الشباك".
وتابع مشجع جديد:"يسعدني عودة حجازي من جديد، شارك في مباراة أمس وكان موثر جداً في اللقاء".
ترتيب ويست بروميتش في التشامبيونشيب
ويحتل ويست بروميتش ألبيون المركز الأول من ترتيب دوري الدرجة الأولى الإنجليزي برصيد 22 نقطة، جمعهم من 6 إنتصارات و4 تعادلات وهزيمة وحيدة.
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