شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على استعدادات ريال مدريد و مفاجأة زيدان للكلاسيكو الاسباني والان مع التفاصيل

يلتقى فريق ريال مدريد مع نظيره برشلونة يوم 26 اكتوبر على ملعب كامب نو ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز .

ولم يستطيعع زين الدين زيدان أن يعتمد على كل لاعبيه في خط الوسط منذ بداية الموسم سوى في 4 مباريات فقط .

الإصابات والإيقاف ضاعفت فرصة تواجد كل لاعبين خط الوسط في نفس القائمةمودريتش ،كروس ،كاسيميرو وفالفيردي إلا في 4 مواجهات فقط.

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النقص الواضح في خط الوسط أجبر زيدان في على التحميل فقط على كاسيميرو وكروس وربما هذا يؤثر عافية الثنائي في المباريات القادمة

ويستعد النادى الملكى لمواجهة مايوركا في الجولة التاسعة من الليجا فأن دورًا كبيرًا ينتظر ايسكو وخاميس رودريغيز خاصة مع الإصابات الي تعرض لها اللاعبين.

ويتطلع زيدان لما يمكن أن يقدمه الثنائي في تلك المباراة التي ستكون هي ومواجهة جالطة سراي الاستعداد الأفضل للكلاسيكو في عاشر جولات الليجا.