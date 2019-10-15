شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة المنتخب السعودي أمام فلسطين اليوم والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

يلتقي اليوم المنتخب السعودي مع المنتخب فلسطين، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023.

حيث يقام اللقاء على ملعب فيصل الحسيني، عصر اليوم في تمام الساعة الرابعة بتوقيت مكة المكرمة والثالثة بتوقيت القاهرة.

يتواجد المنتخب السعودي في المجموعة الرابعة رفقة كلا من فلسطين واليمن وأوزبكستان وسنغافورة.

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ولعب المنتخب السعودي مباراتين حتى الآن، الأولى ضد المنتخب اليمني وانتهت بنتيجة 2-2 والثانية ضد سنغافورة وانتهت بفوز الأخضر السعودي بنتيجة 3-0.

بينما منتخب فلسطين فمباراتة الأولى فاز فيها على أوزبكستان 2-0 بينما الثانية خسر من سنغافورة بهدفين مقابل هدف.

ويحتل المنتخب السعودي صدارة ترتيب هذه المجموعة برصيد أربع نقاط بالتساوي مع سنغافورة، بينما يحتل المنتخب الفلسطيني المركز الرابع برصيد ثلاث نقاط.