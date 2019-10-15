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لوكا زيدان يسبب صدمة لوالده في مدريد

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أبدى لوكا زيدان لاعب فريق المعار إلى راسينج سانتاندير، سعاداته بالرحيل عن النادي الملكي، مشيرًا أنه قد اتخذ قرارًا مهمًا في مسيرته . 

لوكا زيدان يبدى سعادته بالرحيل عن ريال مدريد

وأوضح لوكا زيدان في تصريحاته لصحيفة ماركا الإسبانية: "لست نادمًا على مُغادرة ريال مدريد، أردت المشاركة وإثبات نفسي، أشعر بالراحة مع راسينج سانتاندير، سعيد بتواجدي هنا في هذا النادي العظيم، الجميع استقبلني بشكلٍ رائع، لقد اتخذت خطوة هامة في مسيرتي" .

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وتابع نجل الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان المدير الفني الحالي للنادي الملكي: "ريال مدريد يسير بالطريق الصحيح بالرغم من نتائج الفريق في ، لكنني أثق بالمجموعة" . 

ريال مدريد يواجه مايوركا في البروفة الأخيرة محليًا قبل الكلاسيكو

وعلى صعيد أخر، يواجه فريق ريال مدريد نظيره ريال مايوركا في المباراة التي ستجمعما السبت المقبل على ملعب سانتياجو بيرنابيو في إطار الجولة التاسعة من الليجا. 

وتأتي مواجهة ريال مدريد ضد مايوركا بمثابة البروفة الأخيرة محليًا للنادي الملكي قبل مواجهة غريمه التاريخي ، في كلاسيكو الأرض، حيث المباراة التي ستجمعهما على ملعب كامب نو، والمقرر لها الواحد ظهر السبت الموافق 26 أكتوبر الجاري .

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