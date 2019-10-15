شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يفكر في ترك التعاقد مع نيمار والسبب إنسو فاتي والان مع التفاصيل

تفكر الإدارة الفنية لنادي برشلونة الإسباني، بقيادة إريك أبيدال السكرتير الفني الجديد، في ترك التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا، من أجل تطوير الموهبة الإسبانية الشابه أنسو فاتي.

وكان النجم البرازيلي قد انتقل من برشلونة إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017، بصفقة كلفت خزينة النادي الباريسي 222 مليون يورو كأغلى لاعب في تاريخ كرة القدم.

وحاولت إدارة الفريق الكتالوني في إستعادة نيمار في الصيف الماضي، لكن المفاوضات فشلت بسبب المطالب المادية الكبيرة للنادي الباريسي.

صحيفة كتالونية تفجر مفاجأه بشأن نيمار

حيث فجرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية مفاجأة، بشأن عودة نيمار دا سيلفا المنتظرة، والتي أصبحت أن تنتهي بالفشل بسبب أنسو فاتي.

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وتابعت الصحيفة المذكورة أعلاه، أن إدارة البارسا ستتجه نحو تدعيم مركز رأس الحربه، تحسباً لرحيل لويس سواريز بسبب انخفاض مستواه في الفترة السابقة.

فاتي يقدم مستوى مبهر

وقدم الشاب الإسباني أنسو فاتي، أداء ملفت ومبهر في الفترة السابقة مع البلوجرانا خلال بطولتي الدوري ودوري أبطال أوروبا، مما ساهم في إنضمامه للمنتخب الإسباني خلال معسكر شهر أكتوبر الجاري.

موعد مباراة برشلونة القادمة في الدوري

ويستعد برشلونة لمواجهة إيبار في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني المتتاز، في البروفة الأخيرة قبل إستقبال ريال مدريد في الكلاسيكو المنتظر من الليجا.

ويحتل برشلونة المركز الثاني من ترتيب جدول الدوري الإسباني برصيد 16 نقطة، وبفارق نقطتين عن ريال مدريد متصدر المسابقة برصيد 18 نقطة.