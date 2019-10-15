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إنجلترا تمطر شباك بلغاريا بسداسية

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انتهت منذ قليل أحداث اللقاء الذي جمع بين منتخبي إنجلترا وبلغاريا، ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، بفوز المنتخب الإنجليزي بسداسية نظيفة.

سجل الهدف الأول ماركوس راشفورد نجم مانشستر يونايتدفي الدقيقة 7 من بداية المباراة، ثم تمكن روس باركلي من تسجيل الهدف الثاني والثالث له ولفريقة في الدقيقة 20 و32.

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ثم أحرز رحيم ستيرلنج لاعب مانشستر سيتي الهدف الرابع للأسود الثلاثة في الدقيقة 45 من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، عاد رحيم ستيرلنج من إضافة الهدف الثاني له والخامس لفريقة في الدقيقة 69، قبل أن يختتم هاري كين مهرحان الأهداف في الدقيقة 85 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد منتخب إنجلترا إلى 15 نقطة في صدارة المجموعة الأولى ويتأهل ليورو 2020، بينما توقف رصيد منتخب بلغاريا عند 3 نقاط في المركز الخامس.

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