شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير بلغاريا تواصل الهتافات العنصرية ضد إنجلترا والان مع التفاصيل

شهدت مباراة منتخب بلغاريا ضد نظيره المنتخب الإنجليزي هتافات عنصرية من قِبل جماهير بلغاريا ضد منتخب الأسود الثلاثة، مما جعل حكم المباراة من إيقاف اللقاء وتحديداً في الشوط الأول أكثر من مرة، وفقًا للبروتكول الجديد المتبع من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وأشارت صحيفة "ميرور" الإنجليزية، أن قائد منتخب بلغاريا "إيفيلين بوبوف"، توجه لجماهير المنتخب عقب إنتهاء الشوط الأول، وطالب الجماهير بإيقاف الهتافات العنصرية المسيئة.

وتابعت الصحيفة المذكورة أعلاه، أن بوبوف حذر الجماهير من أن المباراة سيتم إلغاؤها إذا استمروا في تلك الهتافات.

يذكر أن إنجلترا فازت على بلغاريا بستة أهداف دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهم ضمن منافسات تصفيات كأس أمم أفريقيا "يورو 2020".