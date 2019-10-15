شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل الإيجابي يحسم مواجهة فرنسا وتركيا والان مع التفاصيل
انتهت نتيجة مباراة فرنسا وتركيا بالتعادل الإيجابى بين الفريقين بهدف لكل فريق فى اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات المجموعة الثامنة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الامم الاوروبية يورو 2020.
سجل أوليفيه جيرو، الهدف الأول للمنتخب الفرنسى فى الدقيقة 76 من زمن المباراة، ثم أدرك كان إيهان التعادل لمنتخب تركيا فى 82 من زمن المباراة.
ستيف مانداندا، فاران، لينجليت، هيرنانديز، بافارد، توليسو، سيسوكو، ماتويدى، جريزمان، كومان، وسان بن يدر.
بهذه النتيجة، يتصدر منتخب تركيا جدول ترتيب المجموعة الثامنة بعدما رفع رصيده إلى 19 نقطة، متفوقا بفارق الأهداف عن نظيره الفرنسى صاحب نفس الرصيد من النقاط، فيما يأتى منتخب أيسلندا ثالثا برصيد 15 نقطة، ثم ألبانيا رابعا برصيد 18 نقطة، فيما يتذيل منتخبى أندورا ومولدوفا الترتيب برصيد 3 نقاط لكل منهما.
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