شكرا لقرائتكم خبر عن غرامات قاسية على إتحاد العاصمة الجزائري والان مع التفاصيل

قامت لجنة الإنضباط بالإتحاد الجزائري بفرض بعض القرارات على فريق إتحاد العاصمة ، وذلك لإنسحابه من مواجهة مولودية الجزائر التي كان من المقرر إقامتها السبت الماضي على ملعب "٥ جويليه" وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الجزائري ووفقا لصحيفة " الهداف" الجزائرية جاءت العقوبات التي فرضتها اللجنة على الإتحاد كالتالي: -إحتساب فريق المولودية فائزًا بثلاث نقاط بنتيجة3-0 وخصم النقاط الثلاثة من رصيد إتحاد العاصمة Advertisements - فرض غرامة مالية قدرها 100 مليون سنتيم - حرمان الإتحاد من حصة حقوق البث التليفزيونية ويذكر بأن الاتحاد طالب بتأجيل المباراة لغياب 6 لاعبين من الفريق 5 منهم مع المنتخب العسكري و"مؤيد الافي" مع المنتخب الليبي وتمت مقاطعة المواجهة بعدما رفضت الرابطة الوطنية طلبه.

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