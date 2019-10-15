شكرا لقرائتكم خبر عن إنجلترا يكتسح بلغاريا في الشوط الأول بتصفيات يورو 2020 والان مع التفاصيل
نجح منتخب إنجلترا في إنهاء الشوط الأول بتحقيق فوز كاسح برباعية نظيفة أمام بلغاريا فى المباراة التى تجمعهما على ملعب "ليفسكي ستاديوم"، بمدينة "صوفيا" البلغارية، فى التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية"يورو 2020
وأحرز أهداف المنتخب الإنجليزى كل من روس باركلي هدفين وماركوس راشفورد ورحيم سترلينج هدفا، وسط حالة من الذهول والدهشة بعد الهدف العالمى الذى أحرزه راشفورد.
ويتصدر منتخب إنجلترا جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة من 5 مباريات متفوقاً بفارق الأهداف على منتخب التشيك صاحب الوصافة الذى خاض 6 مباريات، بينما يحتل منتخب بلغاريا المركز المركز الرابع برصيد 3 نقاط من 6 مباريات حصدها من 3 تعادلات.
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