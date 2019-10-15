إيطاليا تدعو "يويفا" لسحب ملف تنظيم نهائي دوري الأبطال من تركيا

جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365

حث فينشينزو سبادافورا وزير الرياضة الإيطالي، الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) على إعادة النظر في استضافة اسطنبول المباراة النهائية لنسخة الموسم الحالي لدوري أبطال أوروبا، بسبب العدوان التركي على سوريا.

Advertisements

ووجه سبادافورا، نداء إلى الكسندر سفيرين رئيس اليويفا “للتفكير فيما إذا كان من المناسب الإبقاء على المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا في اسطنبول، “بعد التصرفات الخطيرة لتركيا ضد الشعب المدني الكردي”.

ودعا سبادافورا، اليويفا “لاتخاذ الخيار الأكثر شجاعة، وإثبات مرة أخرى أن كرة القدم أداة للسلام”.

وتقام المباراة النهائية لدوري الأبطال في 30 مايو 2020.