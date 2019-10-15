الامارات | بالصور ..التعادل يسيطر على مباراة ممنوع بثها تلفزيويناً أو مشاهدتها من المدرجات

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور ..التعادل يسيطر على مباراة ممنوع بثها تلفزيويناً أو مشاهدتها من المدرجات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعادلت كوريا الشمالية مع ضيفتها وجارتها اللدودة كوريا الجنوبية سلبا الثلاثاء ضمن التصفيات الاسيوية المزدوجة لمونديال 2022 وكأس اسيا 2023 في كرة القدم، في مباراة تركزت الاضواء عليها ولم تكن منقولة مباشرة على الهواء.

وتواجه بلدان في حالة حرب عمليا على ملعب "كيم إيل سونغ" في مباراة غير منقولة، دون جماهير كورية جنوبية أو حضور إعلامي أجنبي.

المباراة التي وصفها الاتحاد الاسيوي لكرة القدم بـ"إحدى أكثر المباريات المنتظرة"، كان بالمقدور متابعة مجرياتها فقط من خلال التعليق المباشر على موقع الاتحاد الدولي (فيفا) المقتصر على التبديلات والانذارات.

ونشر الاتحاد الكوري الجنوبي صورة تظهر مدرجات الملعب خالية من الجماهير.

وهذه أول مباراة تنافسية تقام في بيونغ يانغ بين الجارتين، وسينتظر الجمهور الجنوبي كثيرا حتى يجهز شريطها لمتابعة مجرياتها.

وفي بيان رسمي، قالت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية المعالجة لشؤون الحدود "وعدت كوريا الشمالية بتأمين قرص مدمج يحتوي المشاهد الكاملة للمباراة قبل مغادرة بعثتنا".

وتعين على أفراد البعثة ترك هواتفهم المحمولة في سفارة كوريا الجنوبية في بكين (الصين) قبل مغادرتهم، والتواصل مع الفريق في بيونغ يانغ يُعدّ مهمة بالغة الصعوبة.

قال مسؤول في الاتحاد الكوري الجنوبي "لا يوجد شيء مضمون في ما يتعلق بالاتصال، لذا علينا استخدام أي شيء يعمل في هذه اللحظة"، مضيفا انهم يعتمدون حاليا على البريد الالكتروني.

عشية المباراة الاثنين، حضر المؤتمر الصحافي لمدرب كوريا الجنوبية البرتغالي باولو بنتو خمسة صحافيين من كوريا الشمالية وعضوان من البعثة الجنوبية تعيّن عليهما العودة الى الفندق حيث تتوفر خدمة الانترنت لنشر تفاصيل المؤتمر على الموقع الالكتروني للاتحاد الكوري الجنوبي.

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وقال الأمين العام للاتحاد الاسيوي الماليزي داتو ويندسور جون لوكالة فرانس برس "نتفهم وضع كوريا الشمالية. لسنا متفاجئين".

وحضر المباراة رئيس الاتحاد الدولي جاني إنفانتينو، أحد الاجانب القلائل المسموح لهم بالحضور نظرا لرفض كوريا الشمالية السماح لجماهير الجنوبية بمتابعة اللقاء من مدرجات الملعب.

قال انفانتينو بعد وصوله إلى المطار حيث رحب به رئيس الاتحاد الكوري الشمالي كيم جانغ سان "من دواعي سروري أن أكون هنا".

ورفع المنتخبان رصيدهما الى 7 نقاط من 3 مباريات، مقابل 3 لكل من تركمانستان ولبنان الذي يحل ضيفا على سريلانكا في وقت لاحق. ويتأهل متصدر كل من المجموعات الثماني مع أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثاني الى الدور الثالث من التصفيات.

واعتبر نجم المنتخب الكوري الجنوبي وتوتنهام الإنكليزي سون هيونغ-مين أن هذه المباراة الاستثنائية ليست سوى خطوة نحو كأس العالم، وقال "لسنا سياحاً، سنركز على المباراة".

وأعرب زميله المدافع لي جاي-ايك عن "الخوف قليلاً من الذهاب إلى بيونغ يانغ"، مضيفا في حديث للصحافيين "آمل أن أعود على قيد الحياة".

وأوضح الاتحاد الدولي (فيفا) أنه على تواصل "مستمر" مع البلدين، وأكد متحدث باسمه "تملك كرة القدم قوة فريدة في جمع الناس بروح من الاحتفال واللعب النظيف ونأمل أن تكون الحال كذلك في 15 أكتوبر في بيونغ يانغ".

وعلق أحد المشجعين على مواقع التواصل الاجتماعي "مباراة غير منقولة مباشرة لا تعني شيئا"، فيما أشار آخر الى ان كوريا الشمالية "يجب ان تقصى من الاتحاد الدولي" إذا لم تنقل المباراة مباشرة.

ولعقود رفضت كوريا الشمالية استضافة جارتها الجنوبية مفضلة اقامة المواجهات بينهما في الصين.

وكانت المواجهة الاولى بينهما وديا في كوريا الشمالية عام 1990 لتعزيز إعادة التوحيد. حمل الفريقان آنذاك علما موحدا مثل شبه الجزيرة بأكملها. وأقيمت أول مباراة كرة قدم تنافسية في كوريا الشمالية عام 2017 بين تشكيلتين نسائيتين