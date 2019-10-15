شكرا لقرائتكم خبر عن ألميريا يعتزم ضم صفقات سوبر في يناير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني الذي يشارك في دوري الدرجة الثانية بإسبانيا، على إبرام صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الشتوية المقرر لها في يناير المقبل.

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ويسعى «آل الشيخ» لتدعيم الفريق الإسبانى بشكل قوي، في إطار الخطة الموضوعه للصعود للدوري الإسبانى عقب نهاية الموسم الحالي.

وظهر ألميريا بمستوى رائع حتى الآن، وبعد مرور 11 مباراة من الدوري، احتل الفريق المركز الثاني برصيد 19 نقطة، بفارق 9 نقاط عن قادش، صاحب المركز الأول، لذلك يسعى الشيخ لتدعيم فريق ألميريا بصفقات سوبر وتتناسب مع حجم الهدف المنشود.

ويسعى الفريق لاستعادة ذاكرة الانتصارات بعدما تعادل سلبيًا في المباراة الماضية مع لوجو، حينما يواجه ألكوركون يوم السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الـ12.

ووعد تركي آل الشيخ اللاعبين والجهاز الفنى للفريق بصرف مكافآت ضخمة في حال تحقيق الفوز في المباريات، واعتلاء صدارة الدوري.