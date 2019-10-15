شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعسكر لمباراة القمة الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حدد رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، يوم الجمعة المقبل موعداً لمران الفريق الأخير على ملعب التتش، على أن يعقبه الدخول في معسكر مغلق للمبيت بأحد الفنادق استعدادًا لمباراة الزمالك، وذلك وفقًا لجدول مواعيد تدريبات الفريق في الفترة المقبلة.

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ويستعد الأهلي لمباراة القمة مع الزمالك المقرر لها مساء يوم السبت المقبل، ضمن مواجهات الجولة الرابعة في بطولة الدوري العام.

وخاض الأهلي أمس تجربة ودية أمام الإعلاميين على ملعب التتش انتهت بفوز الفريق بهدف دون رد، سجله وليد أزارو، واطمأن فايلر خلال المباراة، على جاهزية جميع اللاعبين وتنفيذ بعض الجوانب الفنية والخططية.

ويدخل الأهلي مباراة القمة المقبلة وهو متصدر ترتيب جدول مسابقة الدوري برصيد 9 نقاط بعد الفوز في ثلاث مباريات.