هغواين يتسبب في خسارة فادحة للميلان بالملايين

الثلاثاء 15 أكتوبر 2019

لفت موقع غول الايطالي إلى أن الموازنة السنوية التي قام بها نادي ​ميلان​ في شهر حزيران من العام 2019، كشفت أن خزينة النادي خسرت 19 مليون يورو، بسبب صفقة التعاقد مع ​غونزالو هيغواين​ من ​يوفنتوس​.



هيغواين إنتقل إلى ميلان في صيف العام 2018، شارك في 22 مباراة فقط، سجل 8 أهداف من ثم رحل إلى تشيلسي في سوق الإنتقالات الشتوية، بعدما تعاقد الروسونيرو مع كريستوف بياتيك من جنوى.

وأوضح الموقع أن ميلان دفع 10 مليون يورو ليوفنتوس، مع 9 مليون يورو كراتب، ليكون المجموع 19 مليون يورو من أي جدوى.