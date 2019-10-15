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هغواين يتسبب في خسارة فادحة للميلان بالملايين

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الثلاثاء 15 أكتوبر 2019

لفت موقع غول الايطالي إلى أن الموازنة السنوية التي قام بها نادي ​ميلان​ في شهر حزيران من العام 2019، كشفت أن خزينة النادي خسرت 19 مليون يورو، بسبب صفقة التعاقد مع ​غونزالو هيغواين​ من ​يوفنتوس​.

هيغواين إنتقل إلى ميلان في صيف العام 2018، شارك في 22 مباراة فقط، سجل 8 أهداف من ثم رحل إلى في سوق الإنتقالات الشتوية، بعدما تعاقد الروسونيرو مع كريستوف بياتيك من جنوى.

وأوضح الموقع أن ميلان دفع 10 مليون يورو ليوفنتوس، مع 9 مليون يورو كراتب، ليكون المجموع 19 مليون يورو من أي جدوى.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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