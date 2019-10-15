هغواين يتسبب في خسارة فادحة للميلان بالملايين

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الثلاثاء 15 أكتوبر 2019
لفت موقع غول الايطالي إلى أن الموازنة السنوية التي قام بها نادي ميلان في شهر حزيران من العام 2019، كشفت أن خزينة النادي خسرت 19 مليون يورو، بسبب صفقة التعاقد مع غونزالو هيغواين من يوفنتوس.
هيغواين إنتقل إلى ميلان في صيف العام 2018، شارك في 22 مباراة فقط، سجل 8 أهداف من ثم رحل إلى تشيلسي في سوق الإنتقالات الشتوية، بعدما تعاقد الروسونيرو مع كريستوف بياتيك من جنوى.
وأوضح الموقع أن ميلان دفع 10 مليون يورو ليوفنتوس، مع 9 مليون يورو كراتب، ليكون المجموع 19 مليون يورو من أي جدوى.
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