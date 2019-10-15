شكرا لقرائتكم إبراهيم أبو اليزيد يعود لتدريبات الدراويش بعد مواجهة الحرس فى الدوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعود ابراهيم ابو اليزيد مدافع النادى الاسماعيلى لتدريبات فريقه الجماعية بعد 7 أيام حيث تأكد غيابه عن مباراة فريقه أمام حرس الحدود .

ويستعد الاسماعيلى لمواجهة حرس الحدود المقرر لها الثامنة مساء الجمعة 18 اكتوبر على ستاد الاسماعيلية ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري العام

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وقال الدكتور أيمن عوض الله، عضو الجهاز الطبى للفريق، إن ابراهيم ابو اليزيد بدأ يتعافى من الإصابة التى تعرض لها والمتمثلة فى تمزق بالعضلة الخلفية ، وكان اللاعب قد غاب عن مباراة دجلة الأخيرة والتى انتهت بفوز الفريق بهدف نظيف.

وفاز الإسماعيلى على الجونة بهدف دون رد ثم سقط أمام المصرى البورسعيدى بثلاثة أهداف مقابل هدف قبل أن يعود ويفوز على وادى دجلة بمسابقة الدورى هدف الإسماعيلى جاء بأقدام الناميبى بنسون شيلونجو فى الدقيقة سبعين بعد صناعة مميزة من الوافد الجديد محمد حمدى زكى واللذان شاركا من مقاعد البدلاء.