بعثة المنتخب الوطنى للفروسية لقفز الحواجز تصل مطار القاهرة اليوم...

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جدة - عمرو شويل بعثة منتخبنا الوطنى للفروسية لقفز الحواجز تصل إلى مطار القاهرة فى تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الثلاثاء ، قادمة من مدينة الرباط المغربية ، بعد أن صنع منتخبنا الوطنى تاريخاً جديداً للعبة بالتأهل لدورة الألعاب الأوليمبية رقم 32 التى تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو الصيف المقبل ، وذلك بعد فوز منتخبنا ببطولة الأمم التى أقيمت اليوم اول امس على ملاعب السلام بمدينة الرباط المغربية. وكذلك فضلا عن فوزه بالبطولة الدولية متفوقا على منتخب سويسرا بطل النسخة السابقة الذى حل فى المركز الثانى ، وحصل المنتخب البرازيلى على المركز الثالث ، فى حين جاء المنتخب الايطالى فى المركز الرابع ، ليتسيد منتخبنا اللعبة على مستوى العالم ، ويتقدم على عظماء اللعبة أمثال إيطاليا وفرنسا وألمانيا وإنجلترا وسويسرا والبرازيل وكندا والبرتغال وهولندا ،وضم المنتخب كلاً من الفرسان سامح الدهان عبد القادر سعيد ونائل نصار ومحمد طاهر زيادة . Advertisements وأكد هشام حطب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية ورئيس الاتحادين المصرى والإفريقي للفروسية إن المنافسة على التأهل للدورة الأوليمبية كانت على أشدها مع دول المغرب المستضيفة البطولة والتى شارك فرسانها بخيول مملوكة للملك ، سعر الحصان الواحد يفوق أسعار الخيول المصرية التى شارك بها منتخبنا مجتمعة بثلاثة أضعاف والتى أرتكب منتخبها 31 خطاءا ، وقطر التى تأهلت بعد.حصولها على المركز الثانى ، ويملك فرسانها خيولا بملايين الدولارات ، لدرجة أن أحد هذه الخيول وصل سعره إلى 15 مليون يورو ، ومع ذلك أرتكب منتخبها 27 خطاءا ، والإمارات العربية المتحدة التى خرجت من البطولة ، وتم استبعاد منتخبها من استكمال المنافسات بعد ارتكاب أخطاء عديدة ، أدت إلى استبعاد لاعب ، وعدم استكمال آخر البطولة ، والمملكة العربية السعودية التى تمتلك خيولا من أفضل خيول العالم ، ومع ذلك أرتكب منتخبها 43 خطاءا ، مشيرا إلى الجيل الحالى من فرسان منتخبنا الوطنى صنعوا تاريخا لم يحدث منذ 60 عاما بتأهل المنتخب إلى الدورة الأوليمبية . وأضاف حطب أن أبطال مصر الأربعة ارتكبوا 4 أخطاء فقط ، فى تفوق واضح وإنجاز تاريخى للمنتخب المصرى ، لافتا إلى انه لم يتأهل للاوليمبياد أى منتخب مصرى آخر منذ دورة الألعاب الأوليمبية التى استضافتها العاصمة الإيطالية روما عام 60 ، وتعد هى المرة الأولى التى يتأهل فيها منتخبان من الدول العربية، بعد أن كان من قبل يتأهل منتخب واحد فقط ، وضم كل منتخب أربعة فرسان، وتم احتساب نتائج أفضل ثلاثة فرسان طبقًا للنظام الجديد فى التأهل .

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