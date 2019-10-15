بعثة المنتخب الوطنى للفروسية لقفز الحواجز تصل مطار القاهرة اليوم...

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وكذلك فضلا عن فوزه بالبطولة الدولية متفوقا على منتخب سويسرا بطل النسخة السابقة الذى حل فى المركز الثانى ، وحصل المنتخب البرازيلى على المركز الثالث ، فى حين جاء المنتخب الايطالى فى المركز الرابع ، ليتسيد منتخبنا اللعبة على مستوى العالم ، ويتقدم على عظماء اللعبة أمثال إيطاليا وفرنسا وألمانيا وإنجلترا وسويسرا والبرازيل وكندا والبرتغال وهولندا ،وضم المنتخب كلاً من الفرسان سامح الدهان عبد القادر سعيد ونائل نصار ومحمد طاهر زيادة .
وأضاف حطب أن أبطال مصر الأربعة ارتكبوا 4 أخطاء فقط ، فى تفوق واضح وإنجاز تاريخى للمنتخب المصرى ، لافتا إلى انه لم يتأهل للاوليمبياد أى منتخب مصرى آخر منذ دورة الألعاب الأوليمبية التى استضافتها العاصمة الإيطالية روما عام 60 ، وتعد هى المرة الأولى التى يتأهل فيها منتخبان من الدول العربية، بعد أن كان من قبل يتأهل منتخب واحد فقط ، وضم كل منتخب أربعة فرسان، وتم احتساب نتائج أفضل ثلاثة فرسان طبقًا للنظام الجديد فى التأهل .
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