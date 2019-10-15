شكرا لقرائتكم المقاصة يفتقد جهود أحمد عادل عبد المنعم أمام المصرى بالدوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يغيب أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى فريق مصر المقاصة عن مباراة فريقه أمام المصري التي تقام الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري العام.

وأضاف رفعت أن اللاعب يخوض تدريبات تأهيلية للشفاء من اصابة الجذع في الرباط الداخلي للركبة، في الوقت الذي أصبح فيه باقي اللاعبين جاهزين للمشاركة مع المقاصة.

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ويستعد المقاصة لموجهة المصري على ملعب السلام يوم الخميس المقبل، حيث يمتلك الفريق الفيومي في رصيده 3 نقاط فقط بعد الفوز على أسوان في مباراة الجولة الأولى بنتيجة 3/2، فيما خسر أبناء الفيوم في مباراتي الجولة الثانية والثالثة أمام الزمالك والجونة بنتيجة 1/0.

ويطمح المقاصة في اقتحام المربع الذهبي في الموسم الجاري بعد التدعيمات القوية التي قام بها الفريق في موسم الانتقالات الصيفية الماضي والتي كان أبرزها محمد ابراهيم لاعب وسط الزمالك السابق وعمرو مرعي مهاجم بيراميدز القادم على سبيل الاعارة إلى المقاصة.