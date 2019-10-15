شكرا لقرائتكم المقاصة يفتقد جهود أحمد عادل عبد المنعم أمام المصرى بالدوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأضاف رفعت أن اللاعب يخوض تدريبات تأهيلية للشفاء من اصابة الجذع في الرباط الداخلي للركبة، في الوقت الذي أصبح فيه باقي اللاعبين جاهزين للمشاركة مع المقاصة.
ويطمح المقاصة في اقتحام المربع الذهبي في الموسم الجاري بعد التدعيمات القوية التي قام بها الفريق في موسم الانتقالات الصيفية الماضي والتي كان أبرزها محمد ابراهيم لاعب وسط الزمالك السابق وعمرو مرعي مهاجم بيراميدز القادم على سبيل الاعارة إلى المقاصة.
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